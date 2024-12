Evento em Porto Alegre reúne Nelson Marchezan e Gabriel Souza para discutir qualificação e inovação na gestão pública

Ex-prefeito Nelson Marchezan Jr. é um dos realizadores do evento. Marcos Nagelstein / Agência Preview

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Dedicado à troca de experiências sobre qualificação e inovação na gestão público, o evento Gov Expo Summit começou nesta quarta-feira (11) com palestras do ex-prefeito Nelson Marchezan Jr. e do vice-governador Gabriel Souza. A primeira edição foi realizada no Centro de Eventos do BarraShopping Sul, em Porto Alegre.

Na agenda do primeiro dia, agentes públicos foram convidados a debater desafios para as gestões de cidades e Estados. Além disso, o público foi apresentado ao Instituto Global Gov, entidade que realiza o encontro e da qual Marchezan faz parte.

— Uma das grandes limitações da sociedade hoje é a implementação de políticas públicas. Por isso estamos aqui, com esse espírito congregador que é próprio do instituto. Queremos congregar entidades e empresas e trocar experiências com os gestores que estão deixando as prefeituras, com os que permanecerão nos cargos e os que estão chegando em janeiro. E também darmos um sinal aos governos estaduais e ao governo federal de que nós estamos aqui para apresentar um trabalho e colaborar com o que será realizado — disse o ex-prefeito.

No novo instituto, Marchezan tem a companhia de diversos ex-secretários do seu governo em Porto Alegre. Estão na entidade o ex-secretário de Educação Adriano Naves de Brito; os ex-secretários da Saúde Erno Harzheim e Pablo Stürmer; o ex-secretário-extraordinário de Mobilidade Urbana e ex-diretor da EPTC Rodrigo Tortoriello; o ex-secretário de Parcerias Estratégicas Thiago Barros Ribeiro; e o ex-diretor-adjunto do Dmae Leomar Teichmann.

O vice-governador Gabriel Souza também participou da abertura, destacando o papel da inovação para o desenvolvimento do sistema econômico. O governo estadual é um dos patrocinadores do evento.

— Queremos oferecer às pessoas ações melhores, mais eficientes, atrativas e mais resolutivas. Precisamos levar para a gestão pública a vocação para a inovação do nosso Estado. Um Estado que tem 18 parques tecnológicos, dois deles entre os melhores do Brasil, a melhor universidade federal pública e a melhor universidade privada.