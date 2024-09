O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou, na tarde desta terça-feira (24), o mandado de prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima. A decisão é do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, e também revoga a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo do cantor.