Na decisão desta segunda-feira (23), em que ordenou a prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lima, suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais e investigado na Operação Integration, a juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, afirmou que os jogos de azar exercem "impacto devastador sobre as famílias, atingindo de forma mais cruel a classe trabalhadora".