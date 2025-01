Estatais brasileiras têm déficit de R$ 6 bilhões até novembro de 2024, o pior resultado em 15 anos

Conforme o Banco Central, resultado das estatais não significa necessariamente um prejuízo. Raphael Ribeiro / Banco Central do Brasil

As empresas estatais brasileiras registraram um déficit acumulado de R$ 6 bilhões até novembro de 2024, conforme anunciado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (30). Este resultado sugere o pior desempenho contábil das estatais em 15 anos, desde a revisão da metodologia de cálculo em 2009, que excluiu grandes empresas como Petrobras e Eletrobras da análise.

No mês de novembro, o déficit alcançou R$ 1,6 bilhão, necessitando de cobertura financeira das próprias empresas ou do Tesouro Nacional. A situação evidencia uma pressão adicional sobre as finanças públicas em um momento de desafios fiscais para o país.

O Ministério da Gestão e Inovação esclareceu, em nota divulgada no final de outubro, que a estatística do BC inclui estatais federais, estaduais e municipais, mas não contempla empresas lucrativas como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Além disso, parte do déficit está relacionado a investimentos de anos anteriores, não representando necessariamente prejuízo. A pasta ressaltou que superávits em períodos passados foram majoritariamente resultados de aportes do Tesouro para investimentos.

"No ano em que há o recebimento desses recursos, o resultado primário tende a melhorar substancialmente. No entanto, como os projetos de investimentos são normalmente de longo prazo, eles se distribuem ao longo dos anos subsequentes, gerando déficits sucessivos até a conclusão do projeto em questão", explica a nota do ministério.