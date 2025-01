Este 1º de janeiro marca o início do mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, publicou na terça-feira (31), último dia do ano, uma série de portarias que autorizam o funcionamento de 66 sites de apostas no Brasil pelos próximos cinco anos. De acordo com a pasta, a licença para funcionar foi concedida a 14 empresas em caráter definitivo, que representam 30 sites de apostas e cassinos online.

Cada empresa precisou desembolsar R$ 30 milhões para poder operar. Conforme as portarias, outras 52 receberam autorização temporária para funcionar e terão mais 60 dias para resolver pendências em relação à certificação do sistema de apostas, dos jogos online e outras questões.

Esta quarta-feira (1º), primeiro dia de 2025, marca o início do mercado regulado de apostas de quota fixa no país. Entre os requisitos que as empresas devem cumprir está manter os sites de apostas com o domínio bet.br. Além disso, outras medidas entraram em vigor neste ano novo:

Proibição de crédito para apostas e de bônus de entrada

Exigência de identificação dos apostadores por CPF

Reconhecimento facial

Controle dos fluxos financeiros

O governo federal acredita que a regulação do mercado de apostas deve reduzir riscos associados à prática de apostas, como o superendividamento, além de corrigir outros problemas. As empresas precisam cumprir a legislação brasileira e as normas relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro, à segurança financeira e a práticas de jogo responsável.

Confira a seguir a lista atualizada de todos os sites que podem atuar no Brasil neste momento.

Sites autorizados em definitivo

Pinnacle

Matchbook

Verdinha

Bolsa de Aposta

Fulltbet

BetBra

Seguro Bet

King Panda

SportyBet

LanceBEt

Alfa.bet

ArenaPlus

Betmgm

MGM

galera.bet

KTO

Betnacional

Mr. Jack Bet

Rei do Pitaco

Pitaco

Fazobetai

Oleybet

Betpark

BetBoom

7Games

Betão

R7

Superbet

Magicjackpot

Super

Sites autorizados temporariamente