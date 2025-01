Alto número de feriados em 2025 preocupa entidades do comércio e indústria da Serra

Em dias de feriado, empreendimentos precisam pagar hora extra aos funcionários para abrirem, conforme acordo coletivo de cada categoria. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em 2025, o Brasil terá 10 feriados nacionais. Os que permitem prolongamento serão a Sexta-feira Santa, no dia 18 de abril, e Tiradentes, no dia 21 de abril, uma segunda-feira. Outros feriados que caem em dias úteis são o dia 1º de maio (Dia do Trabalho), 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), Natal e Ano Novo, todos em quintas-feiras. Nesses casos, alguns setores também optam pelo prolongamento, os famosos feriadões (confira todos na tabela abaixo).

Apenas quatro caem no final de semana: 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados, no domingo) e 15 de novembro (Proclamação da República, no sábado).

Apesar de ser motivo de comemoração para alguns, como o setor turístico, o número alto de feriados preocupa o comércio e a indústria em Caxias do Sul. Isso porque a quebra na produção e o pagamento de horas extras podem impactar nas finanças das empresas.

De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) de Caxias do Sul, Ubiratã Rezler, o impacto maior deve ser nas médias e pequenas empresas:

— Qualquer diminuição de dia de produção gera impacto. As indústrias têm algumas possibilidades de fazer uso de horas extras, mas isso gera um impacto maior ainda. As indústrias de menor porte acabam sofrendo mais porque não têm tanta flexibilidade para pagar o preço da hora extra — avalia Rezler.

O número de feriados em dias úteis é o mesmo de 2024, mas o que preocupa é a possibilidade de emendar mais dias nos feriadões naqueles que caem em datas próximas ao final de semana. O número ainda aumenta quando se leva em conta feriados municipais, como Nossa Senhora de Caravaggio, no dia 26 de maio, uma segunda-feira, e datas facultativas, como o Carnaval, nos dias 3, 4 e 5 de março.

— Tentamos sempre um bom acordo com os sindicatos dos trabalhadores, sempre negociando. Em abril, por exemplo, são 16 horas a menos de produção no mês. Então, eu vou ter que gerar, olhando para uma indústria menor, a reposição dessas horas, e isso gera impacto financeiro nas indústrias — analisa.

O presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, destaca que um bom planejamento pode ajudar a mitigar os impactos nas médias e pequenas empresas:

— Analisar quantos feriados haverá no ano e entender o impacto que eles trazem para cada negócio é fundamental, por isso, eles devem estar incluídos no planejamento estratégico. Uma escala de trabalho flexível, possíveis compensações e, respeitando os acordos coletivos de cada categoria, analisar feriados a serem ou não trabalhados, são formas de enfrentar os custos operacionais e a queda nas vendas no período — pontua.

Setor turístico

Ao contrário dos setores do comércio e indústria, o turismo vê com positividade o número alto de feriados e a possibilidade dos feriadões. De acordo com Marcia Ferronato, diretora executiva do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH) Uva e Vinho, essas datas tradicionalmente trazem bom fluxo turístico à região.

— Diante de todos os desafios que o setor tem enfrentado nos últimos tempos, a esperança dos empresários do trade turístico é que 2025 seja o ano da virada, do avançar para o efetivo equilíbrio dos negócios — avalia.

Da mesma forma, o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur), Cláudio Souza avalia que os feriados são um importante incremento no setor:

— São grandes propulsores do nosso fluxo, pois ajudam muito na média de ocupação mensal. Trazem muitos benefícios a todo o trade turístico da região — afirma.

Mesmo que as entidades ainda não projetem os números de visitantes em cada feriado do ano, Souza destaca que tradicionalmente o fluxo aumenta de forma considerável nessas datas.

Os feriados de 2025:

Janeiro

1º de janeiro — quarta-feira: Confraternização Universal (feriado nacional)

Março

3 de março — segunda-feira: Carnaval (ponto facultativo)

Carnaval (ponto facultativo) 4 de março — terça-feira: Carnaval (ponto facultativo)

Carnaval (ponto facultativo) 5 de março — quarta-feira: Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)

Abril

18 de abril — sexta-feira: Paixão de Cristo (feriado nacional)

Paixão de Cristo (feriado nacional) 21 de abril — segunda-feira: Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio — quinta-feira: Dia do Trabalho (feriado nacional)

Dia do Trabalho (feriado nacional) 26 de maio — segunda-feira: Nossa Senhora de Caravaggio (feriado municipal)

Junho

19 de junho — quinta-feira: Corpus Christi (feriado nacional)

Corpus Christi (feriado nacional) 20 de junho — sexta-feira: ponto facultativo

Setembro

7 de setembro — domingo: Independência do Brasil (feriado nacional)

Independência do Brasil (feriado nacional) 20 de setembro — sábado: Revolução Farroupilha (feriado estadual)

Outubro

12 de outubro — domingo: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) 27 de outubro — segunda-feira: Dia do Servidor Público (ponto facultativo, antecipado do dia 28)

Novembro

2 de novembro — domingo: Finados (feriado nacional)

Finados (feriado nacional) 15 de novembro — sábado: Proclamação da República (feriado nacional)

Proclamação da República (feriado nacional) 20 de novembro — quinta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro — quarta-feira: Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h)

Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) 25 de dezembro — quinta-feira: Natal (feriado nacional)

Natal (feriado nacional) 31 de dezembro — quarta-feira: Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo após as 13h)

*Fonte: Ministério da Gestão e Inovação