Quem são os favoritos para vencer a São Silvestre? Veja a lista

Catherine Reline é a atual campeã da São Silvestre. Miguel Schincariol / AFP

Os atletas africanos despontam como favoritos a vencer a 99ª edição da São Silvestre. A tradicional prova ocorre nesta terça-feira (31), a partir das 7h25min, em São Paulo. Entre os mais de 37 mil inscritos, alguns destaques podem aparecer no pódio.

O ugandense Moses Kibet está entre os favoritos do naipe masculino. Com 27 anos, foi vencedor da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da 2ª Meia Maratona de Guarulhos, ambas realizadas em 2024.

Além dele, os outros destaques ficam por conta de atletas quenianos. Com 37 anos, Vestus Chemjor venceu a Maratona Internacional de São Paulo e a Meia Maratona de Porto Alegre, em 2023, e pode ganhar um lugar no pódio.

Também do Quênia, despontam como favoritos: Timothy Kiplagat Ronoh, de 31 anos, atual campeão da São Silvestre e que foi prata na Maratona de Roterdã de 2024; Emmanuel Bor, também com 31 anos, que venceu a Corrida Internacional de Languex e a Meia Maratona de Hyundai, em Portugal, no ano de 2023; e Nicolas Kiptoo, de 30 anos, que ficou em quarto na Meia Maratona Kigai, em Ruanda.

E no feminino?

Se no masculino o favoritismo está com os quenianos, no feminino não é diferente. Quem puxa a lista é Catherine Reline, de 22 anos, que é a atual campeã da São Silvestre. Em 2023, ela encerrou a prova em 49 minutos e 54 segundos.

Ainda se destacam: Viola Jelagat Kosgei, com 25 anos. Ela foi vencedora da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da Volta Internacional da Pampulha em 2024; e Sheila Chelangat, de 26 anos, que conquistou o campeonato nacional de cross country do Quênia em 2020 e 2021.