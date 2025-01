Quais brasileiros têm chance de pódio na São Silvestre? Confira a lista

Fábio de Jesus Correia aparece entre os brasileiros com chance de pódio. Divulgação / Volta da Pampulha

A 99ª edição da São Silvestre ocorre nesta terça-feira (31), a partir das 7h25min, em São Paulo. São mais de 37 mil inscritos, com corredores de todo o mundo participando da tradicional prova de rua.

Entre os competidores brasileiros, alguns despontam como favoritos pelo pódio. No naipe masculino, Fábio de Jesus Correia puxa a lista. Ele foi o vencedor da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da Volta Internacional da Pampulha em 2024. Com 25 anos, o baiano também já foi campeão sul-americano sub-23 e medalhista de prata no Sul-Americano sub-23. Em entrevista ao Portal Uol, ele ainda foi apontado por Marílson Gomes dos Santos, o último vencedor brasileiro da São Silvestre, como o favorito entre os representantes do país.

Além dele, outros cinco atletas do Brasil têm bons desempenhos recentes e podem se destacar nesta terça-feira. Campeão da Maratona Internacional de Curitiba em 2024, Ederson Vilela também está na lista. No currículo, o paulista conta com o título do Jogos Pan-Americanos e com uma prata no Sul-Americano.

Mais experiente entre os seis, o mineiro Giovani dos Santos, de 43 anos, já foi seis vezes campeão da Volta da Pampulha. Além disso, venceu a Meia Maratona Internacional de Guarulhos, em 2021. Na carreira, tem ainda um título do Sul-Americano e um bronze no Jogos Pan-Americanos.

A lista de brasileiros com chance de pódio conta também com Sávio Rodrigues, que foi terceiro colocado na Volta Internacional da Pampulha, em 2023, e quarto na Dez Milhas Garoto, 2023; e com Franck Caldeira, que foi campeão em 2006.

Já no naipe feminino, quatro corredoras são apontadas como postulantes ao pódio. Quem puxa a lista é a mineira Larissa Quintão, de 38 anos. No último ano, a representante de Itabirito foi vice-campeã da Meia Maratona Internacional de São Paulo.

Outra forte candidata é a também mineira Kleidiane Barbosa. Com 36 anos, tem no currículo um vice-campeonato na Volta Internacional da Pampulha 2023 e um quinto lugar na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Em entrevista ao Portal Uol, foi apontada por Lucélia Peres, a última brasileira campeã da São Silvestre, como a favorita entre as representantes do Brasil.

A lista das representantes do sexo feminino se encerra com Mirela Andrade, que ficou no top 10 da 97ª edição, e Jéssica Soares, que esteve entre as 10 melhores em 2023.

Última vez dos brasileiros em primeiro

Já são 14 anos desde que um atleta do Brasil terminou como campeão da São Silvestre. Em 2010, Marílson Gomes dos Santos conquistou seu terceiro título na competição (também havia vencido em 2003 e 2005). Mas, desde então, nenhum outro representante do país conseguiu chegar no lugar mais alto do pódio.