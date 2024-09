Gusttavo Lima, considerado o sertanejo com um dos cachês mais altos do Brasil, teve sua prisão decretada nesta segunda-feira (23) no âmbito da Operação Integration, a mesma que deteve a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A força-tarefa policial investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas online, as chamadas "bets".