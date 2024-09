Dono de casa de apostas herdou do pai império da contravenção no Recife e "digitalizou" negócios da família, diz jornal

O dono da casa de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, um dos alvos da operação que culminou na prisão da advogada Deolane Bezerra, herdou do pai, de mesmo nome, um vasto império ligado ao jogo do bicho do Recife (PE). Darwin pai foi o responsável por implementar mudanças relevantes na condução do jogo na cidade, pavimentando o caminho para que o filho modernizasse o negócio, inclusive com a digitalização. As informações são do jornal O Globo.