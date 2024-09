Integration Notícia

Dono de site de apostas deixa carta antes de ser detido na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra

Darwin Filho estava viajando a trabalho no momento do cumprimento do mandado de prisão. Maria Eduarda Filizola se apresentou à polícia junto com o marido e também foi presa

06/09/2024 - 10h38min