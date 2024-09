No mandado de prisão emitido pela Justiça de Pernambuco na segunda-feira (23) contra Gusttavo Lima, a juíza Andréa Calado da Cruz aponta que as empresas Balada Eventos e Produções Ltda e GSA Empreendimentos e Participações Ltda, pertencentes ao cantor, estão sob suspeita de ocultação de valores provenientes de casas de apostas online. As informações são do portal g1.