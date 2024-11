Quem são as 14 pessoas convocadas para prestar esclarecimentos à CPI dos Serviços Funerários

A CPI dos Serviços Funerários segue trabalhando até o final deste ano legislativo. Nesta segunda-feira (25/11), foram aprovados mais requerimentos que convocam 14 pessoas para prestar esclarecimentos sobre a prestação dos serviços no município. Ainda na quinta-feira (21/11), foram aprovados os pedidos de comparecimento à CPI do diretor do Grupo L. Formolo, Mateus Formolo, e do secretário da pasta do Meio Ambiente, que também é responsável pela elaboração do edital de concessão, Daniel Caravantes.