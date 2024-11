Uma semana depois de ser afastado pela segunda vez do cargo, o prefeito de Veranópolis, Waldemar de Carli (MDB) retornou à chefia do Executivo nesta terça-feira (26). A mudança no comando da cidade ocorre após a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitar, na noite de segunda-feira (25), o pedido de efeito suspensivo da sentença que havia extinguido o mandato do político.