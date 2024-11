Projeto antifraude em benefício social, de autoria da prefeitura de Bento, prevê multa de R$ 7,2 mil para beneficiário irregular

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PSDB), encaminhou nesta segunda-feira (25/11) à Câmara de Vereadores projeto que está sendo denominado de Lei da Ordem do Bolsa Família. Segundo a prefeitura, trata-se de uma aplicação das ações do programa Bento em Ordem, com o objetivo de coibir fraudes no programa, que foi multiplicado em reunião com outros municípios da Serra, incluindo Caxias do Sul, em reunião na prefeitura de Bento (em 14/11).