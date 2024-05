Os moradores evacuados das áreas de risco no bairro Galópolis, em Caxias do Sul, ainda não têm previsão de retorno às suas casas. E o cenário deve durar pelo menos até a próxima semana. Os motivos são uma fenda e uma ruptura no solo da encosta onde a comunidade está localizada, que seguem apresentando deslizamentos de terra e podem registrar novas quedas de material. Nestes locais, 150 famílias aguardam pela liberação da prefeitura para voltarem.