Centro Empresarial de Flores da Cunha prepara novidades para o aniversário de 35 anos

Qual a avaliação de 2024?

O ano de 2024 foi desafiador, especialmente devido à catástrofe climática que, embora não tenha nos afetado diretamente, impactou os negócios de muitos associados. Em meio a esse cenário, o Centro Empresarial de Flores da Cunha reforçou seu compromisso com a comunidade, com diversas ações. Promoveu palestras com grandes especialistas, fortaleceu parcerias estratégicas e realizou missões empresariais que ampliaram o conhecimento e as oportunidades para os mais de 1,4 mil associados. Também iniciamos mais um MBA em parceria com a UCS, com aulas dentro da entidade, reforçando a qualificação profissional, além de manter o suporte contínuo à escola do Senai, formando mão de obra especializada. Outro destaque foi a reforma do pátio e a revitalização do paisagismo, que tornaram o ambiente mais funcional e acolhedor. Seguimos oferecendo assistência por meio de assessorias especializadas e uma ampla rede de convênios, além de iniciativas que fortalecem a troca de conhecimento e promovem o crescimento sustentável das empresas locais.