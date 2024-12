Animais do GramadoZoo ganham petiscos e brinquedos em comemoração ao Natal; veja fotos

Macacos-barrigudos receberam frutas e legumes. Halder Ramos / Divulgação

O Natal está chegando e os animais do GramadoZoo já ganharam presentes. Do início desta semana até o dia 24, as biólogas Tathiana Gosaric e Isabela Kirch trocam o uniforme do zoológico por roupas de Mamãe Noel para distribuir mimos aos bichos.

— Procuramos estimular os diferentes instintos dos animais, que interagem de diferentes maneiras — explica a responsável técnica do Gramadozoo, Tathiana Gosaric.

Os primeiros animais a receber os presentes foram as onças-pintadas, os lobos-guarás e os macacos-barrigudos. No recinto das onças, caixas de presente com pedaços de carne foram colocadas no ambiente.

Já no recinto dos lobos, a equipe usou caixas de ovo para criar estrelas de Natal e recheou os presentes com frutas como banana, manga, mamão, uva e morango, além de ovo e ração.

Os macacos receberam um banquete com frutas e ração para a celebração natalina. Pinhas foram recheadas com manga, mamão, banana e abacate. Estrelas foram produzidas com caixas de ovo e recheadas com banana, manga, mamão e ração. Também foram confeccionados Papais Noeis com morango, banana e semente de mamão, além de uma árvore natalina com pepinos e morangos.