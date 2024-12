Brasil tem avanço da população que se declara preta, e Sul registra queda de 7,5 pontos no número de declarados brancos

Entre 2012 e 2023, o número de brasileiros que se declaravam brancos caiu de 46,3% para 42,4% , uma redução de 3,9 pontos percentuais. Os dados mostram que essa queda da participação da população branca no total foi mais acentuada na primeira metade da série, entre 2012 e 2017 , com variação menor no período mais recente.

— As pessoas estão cada vez mais se identificando como pardas e pretas, assumindo mais essa questão da raça, acho que esse é um dos fatores para esse aumento. Agora, um outro fator responsável por esse aumento é o fato de a população brasileira ser altamente miscigenada; a tendência é termos cada vez mais mistura mesmo — afirmou o pesquisador do IBGE William Araújo Kratochwill, que apresentou a pesquisa.

Diferenças regionais

A participação da população declarada branca caiu em todas as grandes regiões do país de 2012 a 2023, com destaque para a região Sul, onde caiu 7,5 pontos percentuais. Por outro lado, no Norte foi registrada a maior expansão da população preta, 4,2%, e, no Sul, dos pardos, 5,7%.