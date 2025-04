PIB do RS cresce 4,9% em 2024, puxado pelo setor agropecuário

Recuperação da safra agrícola, principalmente da soja, contribuiu para o crescimento do PIB no RS. Jeff Botega / Agencia RBS

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul cresceu 4,9% em 2024 na comparação com o ano anterior. O número foi impulsionado pela recuperação do setor agropecuário, que registrou alta de 35% no período, apesar dos efeitos da enchente de maio. Já o segmento de Serviços teve crescimento de 3,5%, enquanto a indústria apresentou retração de 0,4%.

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (3), em evento com o governador Eduardo Leite e a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Em 2023, a economia gaúcha havia crescido 1,7%.

O resultado gaúcho é maior que o do país, que cresceu em 3,4% em 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foi informado ainda que o PIB do Estado aumentou 1% no último trimestre de 2024, na comparação com os três meses anteriores. No mesmo período, a Agropecuária teve queda de 4,9%, mas a indústria cresceu 0,7% e os Serviços, 1,1%.

O cálculo é feito a partir do desempenho dos diferentes setores econômicos do Estado e dos comparativos com os resultados do país. Os dados foram elaborados por técnicos do Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.