Otan mobilizará navios, aviões e drones no Báltico após supostas sabotagens de cabos submarinos

"Não vou entrar em detalhes sobre o número exato de navios, porque isso pode variar de semana para semana, e não queremos que o inimigo saiba mais do que já sabe", disse Rutte em uma coletiva de imprensa.

Vários cabos submarinos de telecomunicações e energia foram danificados no Mar Báltico nos últimos meses.

Esses atos fazem parte do que especialistas e políticos descrevem como uma "guerra híbrida" entre a Rússia e os países ocidentais.

Os líderes dos países da Otan que fazem fronteira com o Báltico se reuniram na Finlândia nesta terça-feira para discutir como aumentar a segurança na área.

Além de Rutte, a reunião de Helsinque, co-presidida pela Finlândia e pela Estônia, contou com a presença dos líderes da Dinamarca, Alemanha, Letônia, Lituânia, Polônia, Suécia e da vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Henna Virkkunen.

O presidente finlandês Alexander Stubb enfatizou a necessidade de diversificar as fontes de energia e os meios de comunicação. "Não podemos evitar todos os atos de sabotagem", disse ele.

"Mais de 95% do tráfego da Internet é transportado por cabos submarinos e 1,3 milhão de quilômetros de cabos garantem transações financeiras no valor estimado de US$ 10 trilhões (R$ 61trilhões na cotação atual) todos os dias", disse Rutte.