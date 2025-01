Jovem de 18 anos é  encontrado morto dentro de automóvel em Antônio Prado 

Um rapaz de 18 anos, identificado como Brayan Alfonso Weise da Silva , foi encontrado morto, na manhã do domingo (12) , dentro de uma caminhonete Fiorino. O automóvel e a vítima foram localizados no bairro Vista Alegre, em Antônio Prado.

Conforme a Brigada Militar, um amigo do jovem o localizou e acionou as forças de segurança. O local foi isolado pelos policiais até a remoção do corpo para a perícia. A Polícia Civil de Antônio Prado aguarda o resultado do Departamento Médico Legal (DML) para dar prosseguimento às investigações.