Concessionária arrecada mais de R$ 12 milhões com o estacionamento rotativo de Caxias do Sul em 2024

O valor arrecadado em 2024 é 4,3% superior ao do ano anterior. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Rek Pay, concessionária que administra o estacionamento rotativo nas ruas de Caxias do Sul, teve uma arrecadação de R$ 12.397.841,15 em 2024, conforme informações da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM). O valor é 4,3% superior ao arrecadado no ano anterior, quando foi de R$ 11.887.725,90.

Por contrato, a empresa precisa repassar 33% de toda a arrecadação à prefeitura, valor que, no ano passado, foi de R$ 4.091.287,58. Dentro desse montante, R$ 2.268.370,56 foram enviados para a Fundação de Assistência Social (FAS), que utiliza em dois programas de transferência de renda do município, o Programa de Renda Emergencial (PRE) e o Programa de Renda Familiar (PRF). Já os outros R$ 1.822.917,02 foram encaminhados ao Fundo Municipal de Transportes (Funtran), cuja utilização é para a modicidade tarifária do transporte público.

Dentro do valor arrecadado em 2024 pela Rek Pay, R$ 498.423,79 são oriundos da tarifa de pós utilização (TPU), a “multa” aplicada pelos fiscais da concessionária quando há irregularidades no uso do espaço. No ano anterior, a arrecadação por meio da TPU foi de R$ 699.541,60.

A TPU é de R$ 22 para a Zona Verde e de R$ 44 para a Zona Azul, e o prazo para pagamento é de cinco dias úteis. Depois desse período, o motorista pode ser autuado pelos agentes da fiscalização da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Neste caso, a infração de trânsito gera uma multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Atualmente, existem 4.995 vagas no estacionamento rotativo regulamentado (ERR) em Caxias do Sul, sendo 2.363 vagas da Área Azul — 2.283 vagas para automóveis e 80 vagas para motocicletas —, e 2.632 vagas da Área Verde — 2.562 vagas para automóveis e 70 vagas para motocicletas.

Em maio de 2023, o estacionamento rotativo nas ruas de Caxias ficou mais caro, com um reajuste de 10% nos valores cobrados nos paquímetros. As tarifas para a Zona Verde custam R$ 2,20 por hora, enquanto que na Zona Azul é de R$ 4,40 a hora. O tempo máximo de permanência nas vagas continua sendo de duas horas. Atualmente, a grande maioria dos usuários tem optado por fazer o pagamento pelo aplicativo da concessionária, com apenas 5% utilizando o paquímetro.

Valores em 2024 e 2023

Arrecadação em 2024

Total arrecadado: R$ 12.397.841,15, sendo R$ 498.423,79 oriundos da tarifa de pós-utilização (TPU).

Repassado à prefeitura: R$ 4.091.287,58, sendo R$ 2.268.370,56 à FAS e R$ 1.822.917,02 ao Funtran.

Arrecadação em 2023

Total arrecadado: R$ 11.887.725,90, sendo R$ 699.541,60 da TPU.

Repassado à prefeitura: R$ 3.922.949,55, sendo R$ 2.222.886,30 à FAS e R$ 1.700.063,25 ao Funtran.

Valores atuais das tarifas

Zona Verde

30 minutos - R$ 1,10

45 minutos - R$ 1,65

60 minutos - R$ 2,20

75 minutos - R$ 2,75

90 minutos - R$ 3,30

105 minutos - R$ 3,85

120 minutos - R$ 4,40

Zona Azul

30 minutos - R$ 2,20

45 minutos - R$ 3,35

60 minutos - R$ 4,40

75 minutos - R$ 5,50

90 minutos - R$ 6,60

105 minutos - R$ 7,70

120 minutos - R$ 8,80