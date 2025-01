Ponte no bairro Galópolis, em Caxias do Sul, é interditada após danos na cabeceira

Um ponte localizada na Rua Batista Tissot, no bairro Galópolis, em Caxias do Sul, foi interditada pela prefeitura. Técnicos da Secretaria de Obras identificaram uma grave erosão nas cabeceiras da estrutura , o que obrigou o bloqueio para a passagem de veículos no local.

De acordo com a prefeitura, o problema começou após as fortes chuvas do mês de maio e se agravou nos últimos meses. Com a interrupção, a Secretaria de Obras vai buscar viabilizar os reparos necessários.