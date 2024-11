Famílias de Galópolis que estão fora de casa desde a chuva de maio têm benefício prorrogado pela prefeitura

Após uma reunião realizada nesta semana com moradores do bairro de Galópolis, a prefeitura de Caxias do Sul anunciou a prorrogação do auxílio financeiro dado pelo município para cerca de 30 famílias que foram afetadas por deslizamentos de terra em maio e que ainda estão fora de casa. De acordo com o Executivo, serão disponibilizadas novas parcelas no valor de um salário mínimo até que elas possam voltar para seus imóveis. Na primeira etapa foram investidos R$ 3 milhões.