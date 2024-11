Hotéis, vinícolas e destinos tradicionais do Rio Grande do Sul sentem o alívio da retomada do turismo seis meses depois da pior enchente já registrada no Estado. O setor celebra o retorno dos visitantes – em especial, após a reabertura do aeroporto Salgado Filho – e a reativação das atividades no segmento, essenciais para a economia local.