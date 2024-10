A decoração natalina já começa a enfeitar as ruas da serra gaúcha. Após meses de dificuldades devido à enchente, as regiões das Hortênsias e da Uva e Vinho aguardam com grande expectativa os festejos de fim de ano, que devem ser impulsionados pela reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A avaliação é dos setores de serviço, turismo e comércio.