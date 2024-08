Mais de três meses depois da chuva: o que a Serra pode aprender com Santa Catarina sobre prevenção de desastres naturais

Desde 2008, quando um deslizamento de terra causou a morte de 135 pessoas em Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí, o Estado vizinho adotou uma série de medidas para que desastres naturais não voltassem a causar mortes. As ações, que ampliaram leis e fizeram a Defesa Civil catarinense se tornar uma secretaria de Estado, podem servir como exemplo para a Serra, que registrou mais de 500 deslizamentos de terra durante a chuva de maio e teve a morte de, pelo menos, 44 pessoas.