Um mapeamento do Nasa Disasters mostra que as cidades de Veranópolis e Bento Gonçalves foram as mais afetadas por deslizamentos de terra devido à chuva que atingiu o Rio Grande do Sul. O levantamento, que pode ser acessado pelo público em geral, foi analisado por uma engenheira civil especialista em geotecnia que contabilizou os movimentos de terra em cada município do Estado e chegou a 270 e 229 deslizamentos respectivamente ocorridos nas duas cidades da Serra entre os dias 20 de abril e 8 de maio. Com o uso de satélites, a agência espacial americana mapeia regiões afetadas por desastres como inundações, furacões, terremotos, vulcões e deslizamentos.