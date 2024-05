Era feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, e a chuva não cessava nas cidades da Serra. Na manhã daquela quarta-feira, o cenário formado por paredões de pedras, terra e vegetação da BR-470, na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, começou a desmoronar. O acúmulo de água dos últimos 30 dias até esta quarta-feira (22) foi de cerca de 890 milímetros, quantidade esperada para seis meses nos dois municípios. Com o solo encharcado, as duas cidades registraram 500 deslizamentos de terra, que derrubaram trechos da rodovia, casas, estabelecimentos comerciais, veículos e causaram a morte de pelo menos 17 pessoas. Até o momento, cinco mulheres continuam desaparecidas e mais de 1,6 mil pessoas foram resgatadas entre as duas cidades.