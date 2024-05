Após 16 dias tomada por 45 deslizamentos de terra provocados pela chuva, a BR-470, entre Bento e Veranópolis, está sem pontos de bloqueios. A liberação da rodovia ocorreu nessa quinta-feira (16), quando a equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) conseguiu desobstruir o último bloqueio na cabeceira da Ponte Ernesto Dornelles, a Ponte dos Arcos, no lado de Veranópolis. Contudo, o trânsito no local seguirá bloqueado por tempo indeterminado.