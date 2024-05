Com pelo menos quatro comunidades ilhadas no interior do município e estradas importantes que ligam Veranópolis a regiões bloqueadas por deslizamentos de terra, o prefeito do município, Waldemar de Carli, revelou, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, que a reconstrução da BR-470 deve levar, pelo menos, um ano.