O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul informa no começo da manhã desta quinta-feira (9) que o sistema de abastecimento de água Marrecas está inoperante desde a noite de quarta-feira (8). Isso ocorre por uma falta de energia elétrica. A Rio Grande Energia (RGE) já foi acionada e está verificando a situação, no entanto, não há uma previsão de resolução.