O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul informou, no final da manhã desta quarta-feira (8), que o bombeamento da estação Samuara voltou a funcionar. Conforme a autarquia, a água que está sendo distribuída na região do bairro Forqueta está vindo tratada do Parque da Imprensa.