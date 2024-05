Uma nova preocupação surge por conta da chuva dos últimos dias na Serra. De acordo com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, existe risco de deslizamentos na Rota do Sol, no trecho próximo ao distrito de Vila Seca. É no mesmo local em que uma adutora do Sistema Marrecas rompeu no último dia 1º de maio. Por isso, o município busca a reconstrução da ponte entre Fazenda Souza e Vila Seca para servir como uma alternativa no caso de um novo episódio de deslizamento.