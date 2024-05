As quedas de barreiras em inúmeras rodovias estaduais e federais fez com que motoristas procurassem vias alternativas para se deslocar entre a Serra e a Capital. Um dos trajetos utilizados é a RS-437 entre Vila Flores e Antônio Prado. O aumento do fluxo de veículos nesse trecho, que tem oito quilômetros de estrada de chão, acabou provocando o bloqueio para caminhões com carga superior a 25 toneladas.