Pelo terceiro dia, as comportas da Usina Hidrelétrica 14 de julho foram fechadas para ampliar a área de busca por desaparecidos em Bento Gonçalves. Com a diminuição do nível da água, as máquinas e os bombeiros conseguem avançar cerca de 20 metros pra dentro do Rio das Antas. A usina fica no município de Cotiporã e a cerca de cinco quilômetros de onde as buscas aos quatro sumidos estão concentradas.