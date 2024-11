No próximo domingo (1º/12) é celebrado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e, para marcar a data e conscientizar a população, no dia 7 de dezembro, as unidades básicas de saúde (UBS) de Bento Gonçalves estarão abertas para a realização de testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C. A ação ocorre das 8h ao meio-dia.