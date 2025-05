Sexta tem Vinho Encanado dentro da programação da Fenavinho, em Bento Gonçalves

Bento Gonçalves entra no clima da 20ª Fenavinho neste final de semana. De sexta-feira (16) até domingo (18) serão realizados o festival enogastronômico, Vinho Encanado e desfile cultural, na Via del Vino. A entrada é franca.

A programação ainda traz mais de 10 estabelecimentos gastronômicos, com opções de pratos quentes, lanches e sobremesas. Em homenagem aos 58 anos da Fenavinho, todos os estabelecimentos terão pelo menos um item de seus menus que leva, como ingrediente, uva ou vinho/suco de uva. Também sob essa temática, haverá diversas opções de artesanato alusivo à Festa Nacional do Vinho, com peças feitas por artesãos bento-gonçalvenses.