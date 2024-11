Nesta quarta-feira (27) serão julgados pela 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul Adriana Duarte Hoffmann, David Escaim Oliveira, Dioni Loureço do Amaral Vasco, Jonathan Borelli Santos, José Carlos Rodrigues Becom Machado, Maicon Cristiano Borges, Máricio José Borges. Eles são acusados de matar a tiros Fabiano da Silva, 36 anos, e Dara Natalie Rodrigues de Souza, 24, no dia 16 maio de 2022. O crime ocorreu em um apartamento do loteamento Campos da Serra.