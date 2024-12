12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul tem troca de comando

Fernandes é servidor da Brigada Militar há quase 27 anos Sd Mariê Bilibio / Brigada Militar / Divulgação

O tenente-coronel Márcio Borba Fernandes, 46 anos, assumiu nesta quinta-feira (26) o comando do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) de Caxias do Sul. Ele substitui o tenente-coronel Ricardo Moreira de Vargas, que assumirá inicialmente uma função na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Não há uma data para a cerimônia de troca de comando.

Natural de Porto Alegre, Fernandes é servidor da Brigada Militar há quase 27 anos. Antes de chegar a Caxias, ele estava lotado no Gabinete do Comandante-Geral da BM na Capital gaúcha.

Pós-graduado na área de Direito Penal e Processo Penal, com ênfase em Direito Penal Econômico, ele acumula passagens na corporação em Guaíba e participou da força-tarefa na Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ), em Charqueadas. Também atuou no 1º Batalhão de Policiamento em áreas Turísticas (1ºBPAT) na Região das Hortênsias e Subcomandante do 36º Batalhão da Polícia Militar em Farroupilha.

Sobre o desafio que assumiu na Serra, Fernandes afirma que pretende manter as ações que permitiram redução nos índices de criminalidade na cidade, além de reforçar as atividades em outros pontos.

— Na série histórica dos indicadores criminais monitorados pelo governo do Estado, Caxias apresenta excelentes números. Tivemos redução em praticamente todos os indicadores. Claro que sabemos que tem áreas que precisamos dar mais atenção, como a violência doméstica. São delitos de maior dificuldade de prevenção, mas temos programas institucionais, como a Patrulha Maria da Penha, que nós temos que reforçar, além de melhorar o policiamento em regiões rurais de Caxias — afirma.

O reforço no policiamento em áreas mais afastada do Centro será feito, segundo ele, com o reforço de 100 novos policias militares que chegaram a Caxias neste mês. Fernandes explica que são PMs recém-formados, que estão chegando em pequenos grupos, e que vão reforçar os efetivos da força tática, patrulha de motos e por territórios.