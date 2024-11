Nesta quinta-feira (28), a partir das 10h, será realizada a Festa das Famílias no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Sudeste, na Rua Nadyr Antônio Antonioli, 21, no bairro Planalto, em Caxias do Sul. O evento é aberto ao público e contará com apresentações da banda Vanguarda da Guarda Municipal, Coral Jesus Senhor, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Vitória e do Projeto Impulso.