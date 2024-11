Serra terá tempo abafado nesta terça-feira; chuva e vento chegam na quarta

A terça-feira (26) será de tempo predominantemente estável na Serra, mas com muitas nuvens no céu. Segundo a Climatempo, a circulação de ar quente vai contribuir para que a temperatura suba no decorrer do dia, provocando sensação de abafamento. Entre a tarde e a noite, há condições para pancadas de chuva localizadas em alguns municípios da região, resultado do avanço de uma frente fria. Em Caxias do Sul, a temperatura deve chegar aos 30ºC durante a tarde desta terça. Em Bento Gonçalves, chega a 31ºC.