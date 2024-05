O governo do Estado, por meio do governador Eduardo Leite e do vice Gabriel Souza, assim como prefeitos de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, de Santa Tereza, Gisele Caumo, e de Muçum, Mateus Trojan, confirmam o colapso da Barragem 14 de Julho, que fica no Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Segundo a prefeita Gisele, a previsão é que a água atinja o município dentro de três a quatro horas.