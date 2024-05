A Defesa Civil deve retirar a população que vive próxima às três usinas hidrelétricas (UHE) da Serra ainda nesta quarta-feira (1º). São as barragens 14 de Julho, Monte Claro e Castro Alves. Elas englobam os municípios de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Cotiporã, Flores da Cunha, Nova Pádua, Nova Roma do Sul e Veranópolis. De acordo com a Cia Energética Rio das Antas (Ceran), o pedido foi feito por conta da alta vazão do rio e das fortes chuvas que atingem a Serra.