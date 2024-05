O volume de chuva registrado em Caxias do Sul nas últimas 48 horas, somado, superou as médias históricas dos meses de abril e maio para a cidade. Entre a manhã de segunda-feira (29) e a manhã desta quarta-feira (1), o pluviômetro oficial instalado na região de Forqueta marcou 327,4 milímetros. O índice histórico para abril é de 131 milímetros, enquanto maio costuma ter uma média de 144 milímetros. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) e foram compilados pela Climatempo.