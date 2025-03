Com calor escaldante, Bloco da Ovelha celebra dez anos de folia em Caxias do Sul; veja fotos

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Rua Tronca, no bairro São Pelegrino, foi tomada mais uma vez pelo roxo e amarelo do Bloco da Ovelha neste sábado (1º). O festejo de Carnaval celebrou o décimo aniversário em 2025, levando centenas de foliões às ruas, mesmo com um calor que superou os 30ºC.

Antes de o cortejo iniciar, os foliões até procuravam sombra e um jeito de se refrescar. Mas assim que a bateria do bloco foi posicionada em frente à antiga Casa Paralela, a animação tomou conta.

Foi por volta de 13h que o festejo oficialmente iniciou, lembrando as origens, como anunciava Leonardo Ferrolho, um dos organizadores, levando um carrinho com as caixas de som. Ferrolho recordou que foi dessa forma que o Bloco da Ovelha começou em 2015.

A tradicional bateria com o emblema da Ovelha também foi liderada pela Ovelheza desta edição, a multiartista Carla Vanez. A rainha da bateria do bloco é uma escolha que também põe em evidência pessoas capazes de unir a festa com as bandeiras da representatividade e da inclusão.

O bloco seguiu com o cortejo em direção ao Largo da Estação Férrea com as tradicionais marchinhas intercaladas com hits tradicionais do Carnaval. Durante o percurso, a bateria foi acompanhada do trio elétrico e também pela Desorkestra Montanhosa.

Além de muito samba no pé, alguns foliões também se divertiram com fantasias, como simplesmente um bombom ou a personagem de Fernanda Torres em Tapas & Beijos, mas com um Oscar. Uma lembrança do feito da atriz brasileira, indicada ao prêmio de Melhor Atriz na cerimônia que ocorre neste domingo (2).

Outros também foram prestigiar os amigos e familiares que fazem a festa acontecer. Estelamaris Caxambú, 57 foi acompanhar o filho Felipe, que toca na bateria da Ovelha.

— É o segundo ano que ele toca. É sempre maravilhoso — elogia a advogada.

O calor fez com que estratégias de sucesso fossem repetidas no Carnaval de Caxias. Foi o caso do músico e cervejeiro Jayson Mross, 43 anos, que pela terceira edição leva o carrinho com a cerveja produzida por ele mesmo, a Lands. A bebida foi dividida com 20 amigos.

— Bebemos entre os amigos, todos juntos. Eu trago a cerveja, e aí aproveitamos o Carnaval. Todo o carnaval da Ovelha eu estou aqui com o carrinho — conta Mross, que começou a produzir a própria cerveja na pandemia.

No décimo aniversário, o Bloco da Ovelha também traz novos foliões, como Kátia Custódio, 46, e o marido Amilcar Freitas, 42. O casal saiu de Bento Gonçalves para conhecer de perto o festejo.

— Nós fomos procurando opções na Serra e descobrimos o bloco de Caxias, e aí nós viemos pra conhecer — diz Kátia.

O cortejo, após passar pela Rua Augusto Pestana e Coronel Flores, retornou para o ponto de partida, para a apoteose, no fim da tarde. A festa segue até a noite deste sábado em um bar na Rua Tronca, com atrações como Samba Show e Zé Ramos Trio.