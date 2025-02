Multiartista Carla Vanez será a Ovelheza no Bloco da Ovelha, em Caxias do Sul 

Carla Vanez foi anunciada como a Ovelheza nesta quarta-feira (26). Paulo Pretz / Divulgação

A multiartista, atriz, diretora, produtora e professora Carla Vanez foi anunciada nesta quarta-feira (26) como a Ovelheza do Bloco da Ovelha na edição que celebra os 10 anos da folia.

A Ovelheza representa a figura da rainha da bateria do Bloco da Ovelha. Mas, para além de representante da folia, a escolha também põe em evidência pessoas capazes de unir a festa com as bandeiras da representatividade e da inclusão. É o caso de Carla, que também participa ativamente de atividades de valorização da cultura afro-brasileira e do enfrentamento ao racismo.

Carla será a Ovelheza no ano em que completa 30 anos de participação no Carnaval de rua. Ela já foi parte da corte do Carnaval de Caxias, rainha e coreógrafa de um grupo de Maracatu e atuou como passista, porta-bandeira, coreógrafa de comissão de frente e jurada em outros carnavais.



No Bloco da Ovelha, já foi diretora cênica e, atualmente, contribui também na Desorkestra Montanhosa, uma das atrações do cortejo deste ano.

Programe-se

O Bloco da Ovelha ocorre neste sábado (1º). A concentração começa às 11h, em frente à antiga Casa Paralela (Rua Tronca, 3.483). O desfile deste ano traz um momento especial de nostalgia: será puxado por uma réplica do carrinho que esteve presente na primeira edição do bloco, em 2015.

