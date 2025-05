Secretaria da Cultura de Caxias promove oficinas sobre prestação de contas e elaboração de projetos culturais

Oficinas de capacitação são gratuitas e não exigem inscrição prévia. Secretaria da Cultura / Divulgação

Atenção produtores culturais: neste mês, a secretaria Municipal da Cultura (SMC) promove duas oficinas gratuitas sobre prestação de contas e elaboração de projetos culturais. As oportunidades ocorrem na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, às 19h. As atividades são abertas ao público e não exigem inscrição prévia.

A primeira ocorre no dia 13, próxima terça-feira, e será sobre prestação de contas, com foco nos proponentes aprovados no edital Financiarte 2024, que estão em fase de encerramento de projetos e entrega de documentação. Também podem participar interessados em entender o processo de prestação de contas para futuros editais.

A segunda oficina será sobre elaboração de projetos, no dia 27. A capacitação é voltada a quem deseja aprender a estruturar propostas culturais com foco no Financiarte 2025. A oficina apresentará orientações práticas, dicas e metodologia com base no edital anterior. O edital deve ser lançado nos próximos dias.