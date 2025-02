Bloco da Ovelha anuncia cobrança de ingresso para quem for curtir a folia na Rua Tronca, em espaço reservado para os shows e as performances de DJs

O cortejo segue gratuito. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A organização do Bloco da Ovelha, cuja folia está programada para ocorrer neste sábado (1º), em Caxias do Sul, anunciou que cobrará ingressos para que quiserem curtir a festa após o cortejo. A área que terá cobrança de R$ 15 (+taxas) — valor do segundo lote —fica localizada na Rua Tronca, em frente à Cervejaria Salvador.

Na hora, o ingresso para essa área será de R$ 25.

De acordo com Leonardo Ferrolho, um dos organizadores do Bloco da Ovelha, nessa área reservada os foliões terão espaço com banheiros e bares para consumo de bebidas. Por isso, não será permitido levar bebidas para dentro desse espaço na Rua Tronca.

O motivo para a mudança, segundo nota divulgada nas redes sociais do Bloco da Ovelha, são os custos previstos para que a festa ocorra. Na nota, a organização destaca que "para manter a qualidade e atender às exigências impostas, na apoteose — nosso grande encontro na Rua Tronca — será cobrado ingresso para acesso à área das atrações e DJs".

— O Bloco vai acontecer de qualquer jeito — enfatiza Ferrolho.

Dez anos de folia

O Bloco da Ovelha comemora 10 anos neste ano. A concentração se inicia às 11h, com cortejo ao meio-dia — esse trajeto segue com entrada franca. O cortejo encerrará na Rua Tronca, em frente à Cervejaria Salvador, espaço onde será cobrado ingresso para ingressar. A festa segue até as 22h na rua e continua na cervejaria.

As atrações que vão comandar a folia são Zé Ramos Trio, Bloco da Ovelha, Grupo Samba Show e DJs Mari Alencastro, Pedro Cavare, Naomi Lu, Odra e Damián.